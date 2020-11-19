У Центральній Америці від урагану "Йота" загинули близько 40 осіб

"Щонайменше 38 осіб загинули станом на четвер, 19 листопада, а тисячі людей в країнах Центральної Америки залишилися без даху над головою після того, як над регіоном пронісся руйнівний ураган "Йота". Швидкість вітру подекуди сягала 260 кілометрів на годину", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у Нікарагуа внаслідок негоди загинули 18 осіб, зокрема восьмеро дітей. Особливо постраждало місто Білві, яке два тижні тому вже сплюндрував інший ураган - "Ета". Буревій викорчовував дерева, здирав з будинків дахи та фактично знищив інфраструктуру енерго- та водопостачання в місті.

Ще 14 осіб загинули через ураган "Йота" в сусідньому Гондурасі, зокрема п'ятеро членів однієї родини, будинок якої постраждав від зсуву землі. У Гватемалі та Колумбії загинули по дві особи, по одній людині загинули в Панамі та Сальвадорі. Більших жертв у регіоні вдалося уникнути завдяки вчасній евакуації людей.

Утім, метеорологи попереджають, що в регіоні зберігається загрозлива ситуація через сильні дощі, які можуть спричинити катастрофічні повені.

Нагадаємо, масові відключення електрики відбулися в середу на території штату Луїзіана, на який обрушився ураган "Зета", а також на території інших штатів.