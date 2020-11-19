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У Центральній Америці від урагану "Йота" загинули близько 40 осіб

У Центральній Америці від урагану "Йота" загинули близько 40 осіб

Київ • УНН

 • 16046 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Щонайменше 38 осіб загинули в країнах Центральної Америки внаслідок руйнівного урагану "Йота". Особливо сильно постраждали Нікарагуа та Гондурас. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.

"Щонайменше 38 осіб загинули станом на четвер, 19 листопада, а тисячі людей в країнах Центральної Америки залишилися без даху над головою після того, як над регіоном пронісся руйнівний ураган "Йота". Швидкість вітру подекуди сягала 260 кілометрів на годину", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у Нікарагуа внаслідок негоди загинули 18 осіб, зокрема восьмеро дітей. Особливо постраждало місто Білві, яке два тижні тому вже сплюндрував інший ураган - "Ета". Буревій викорчовував дерева, здирав з будинків дахи та фактично знищив інфраструктуру енерго- та водопостачання в місті.

Ще 14 осіб загинули через ураган "Йота" в сусідньому Гондурасі, зокрема п'ятеро членів однієї родини, будинок якої постраждав від зсуву землі. У Гватемалі та Колумбії загинули по дві особи, по одній людині загинули в Панамі та Сальвадорі. Більших жертв у регіоні вдалося уникнути завдяки вчасній евакуації людей.

Утім, метеорологи попереджають, що в регіоні зберігається загрозлива ситуація через сильні дощі, які можуть спричинити катастрофічні повені.

Нагадаємо, масові відключення електрики відбулися в середу на території штату Луїзіана, на який обрушився ураган "Зета", а також на території інших штатів.

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