В Центральной Америке от урагана "Йота" погибли около 40 человек

"По меньшей мере 38 человек погибли по состоянию на четверг, 19 ноября, а тысячи людей в странах Центральной Америки остались без крыши над головой после того, как над регионом пронесся разрушительный ураган "Йота". Скорость ветра местами достигала 260 километров в час", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Никарагуа в результате непогоды погибли 18 человек, в том числе восемь детей. Особенно пострадал город Билви, который две недели назад уже уничтожил другой ураган - "Эта". Ураган выкорчевывал деревья, сдирал с домов крыши и фактически уничтожил инфраструктуру энерго- и водоснабжения в городе.

Еще 14 человек погибли из-за урагана "Йота" в соседнем Гондурасе, в том числе пятеро членов одной семьи, дом которой пострадал от оползней. В Гватемале и Колумбии погибли два человека, по одному человеку погибли в Панаме и Сальвадоре. Больших жертв в регионе удалось избежать благодаря своевременной эвакуации людей.

Впрочем, метеорологи предупреждают, что в регионе сохраняется угрожающая ситуация за сильных дождей, которые могут повлечь катастрофические наводнения.

Напомним, массовые отключения электричества произошли в среду на территории штата Луизиана, на который обрушился ураган "Зета", а также на территории других штатов.