На Британію та Францію обрушився потужний ураган "Белла"

“Ураган „Белла“ пронісся Британією та Північною Францією, залишивши без світла тисячі домогосподарств. Внаслідок стихії на півночі Франції без електрики залишилися близько 12 тисяч домогосподарств, найбільше постраждали прибережні райони Бретані та Нормандії”, — пише видання.

Повідомляється, що лінії електропередач були пошкоджені або обірвані поривами вітру.

Так, метеорологічна служба Франції попереджає про сильні пориви вітру і високі хвилі на атлантичному узбережжі. Префектура департаменту Манш у Нормандії, що лежить на узбережжі протоки Ла-Манш, закликала населення до обережності через сильний вітер.

Додається, що ураган “Белла” обрушився на більшу частину Британських островів, де спостерігалися сильні опади, а швидкість вітру сягала 112 кілометрів на годину. На острові Уайт в Ла-Манші в ніч з суботи на неділю швидкість вітру була зафіксована на рівні 170 кілометрів на годину.

Так, у неділю у Великій Британії було зафіксовано понад 100 попереджень про небезпеку повеней. У Східній Англії в деяких районах спостерігаються підтоплення житлових будинків через потужні зливи. Понад 1300 особам рекомендовано залишити свої домівки. За даними експертів, ураган та опади ще можуть призвести до подальшого підняття рівня води у річках у цьому регіоні.

Нагадаємо, потужний циклон “Яса” викликав руйнівні наслідки на деяких островах Республіки Фіджі.