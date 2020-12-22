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На борщ-батле министров победил Евроатлантический борщ с вишнями

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. На борщ-батле четырех министров победил Евроатлантический борщ с вишнями от министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Министерства культуры и информационной политики Украины.

На борщ-батле министров победил Евроатлантический борщ с вишнями

“Мы даже придумали название борща — Евроатлантический борщ”, — сказал Александр Ткаченко.

По словам Ольги Стефанишиной, сегодня вопрос борща поднялся на высокий политический уровень в России.

“У нас есть большая цель — мы сейчас защищаем борщ от агрессии России. Это очень важный элемент”, — добавила Стефанишина.

В рамках конкурса для приготовления борща министры могли использовать различные ингредиенты и бульоны. В частности, можно было добавить белые грибы, вишни, авокадо, свекольный квас и сливочное масло.

“Тем не менее, с вишнями, я такого не пробовал, и эта кислинка, которая есть в конце — побеждает... Мы показали всей Украине, что борщ может объединять, и борщ — это и есть мы. И у каждого есть свой рецепт”, — сказал кулинар Евгений Клопотенко, который судил конкурс.

Напомним, Минкульт отменил трансляцию борщ-батла пяти министров, которая должна была состояться во вторник.

Также напомним, что в Минкульте работают над включением украинского борща в культурное наследие ЮНЕСКО.

Добавим, что гид Мишлен назвал борщ российским блюдом.

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