На борщ-батле министров победил Евроатлантический борщ с вишнями
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. На борщ-батле четырех министров победил Евроатлантический борщ с вишнями от министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Министерства культуры и информационной политики Украины.
“Мы даже придумали название борща — Евроатлантический борщ”, — сказал Александр Ткаченко.
По словам Ольги Стефанишиной, сегодня вопрос борща поднялся на высокий политический уровень в России.
“У нас есть большая цель — мы сейчас защищаем борщ от агрессии России. Это очень важный элемент”, — добавила Стефанишина.
В рамках конкурса для приготовления борща министры могли использовать различные ингредиенты и бульоны. В частности, можно было добавить белые грибы, вишни, авокадо, свекольный квас и сливочное масло.
“Тем не менее, с вишнями, я такого не пробовал, и эта кислинка, которая есть в конце — побеждает... Мы показали всей Украине, что борщ может объединять, и борщ — это и есть мы. И у каждого есть свой рецепт”, — сказал кулинар Евгений Клопотенко, который судил конкурс.
Напомним, Минкульт отменил трансляцию борщ-батла пяти министров, которая должна была состояться во вторник.
Также напомним, что в Минкульте работают над включением украинского борща в культурное наследие ЮНЕСКО.
Добавим, что гид Мишлен назвал борщ российским блюдом.