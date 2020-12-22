На борщ-батлі міністрів переміг Євроатлантичний борщ з вишнями
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. На борщ-батлі чотирьох міністрів переміг Євроатлантичний борщ з вишнями від міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка та віце-прем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Міністерства культури та інформаційної політики України.
“Ми навіть придумали назву борщу — Євроатлантичний борщ”, — сказав Олександр Ткаченко.
За словами Ольги Стефанішиної, сьогодні питання борщу піднялось на найвищий політичний рівень в Росії.
“У нас є більша мета — ми зараз захищаємо борщ від агресії Росії. Це дуже важливий елемент”, — додала Стефанішина.
У рамках конкурсу для приготування борщу міністри могли використати різноманітні інгредієнти та бульйони. Зокрема, можна було додати білі гриби, вишні, авокадо, буряковий квас і вершкове масло.
“Все ж таки, з вишнями, я такого не куштував, і оця кислинка, яка є в кінці — перемагає... Ми показали всій Україні, що борщ може об’єднувати, і що борщ — це і є ми. і у кожного є свій рецепт”, — сказав кулінар Євген Клопотенко, який судив конкурс.
Нагадаємо, Мінкульт відмінив трансляцію борщ-батлу п’яти міністрів, яка мала відбутися у вівторок.
Також нагадаємо, що у Мінкульті працюють над включенням українського борщу до культурної спадщини ЮНЕСКО.
Додамо, що гід Мішлен назвав борщ російською стравою.