Мінкульт відмінив трансляцію борщ-батлу п’яти міністрів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики з технічних причин відмінило онлайн-трансляцію борщ-батлу п’яти очільників українських міністерств. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Мінкульту.
“На жаль, з технічних причин онлайн-трансляції батлу міністрів не буде. Але без паніки. Борщі ми таки зваримо, спробуємо й визначимо серед них переможний. Хто стане його авторкою чи автором — ви дізнаєтеся за годину в нашому відео з політичної кухні. Тож ми просимо трохи терпіння. А ви поки чекаєте, вболівайте за борщ”, - йдеться у повідомленні.
Додамо, що у п’ятницю 25 грудня, запланований загальний стрім з приготування борщу.
Зазначимо, що сьогодні, 22 грудня, мала відбутися онлайн-трансляція батлу із приготування українського борщу за участі міністра захисту довкілля і природних ресурсів України Романа Абрамовського, міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка, віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та міністра юстиції Дениса Малюськи. Захід мав модерувати кулінар Євген Клопотенко.
Нагадаємо, у Мінкульті працюють над включенням українського борщу до культурної спадщини ЮНЕСКО.