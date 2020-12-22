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Мінкульт відмінив трансляцію борщ-батлу п’яти міністрів

Київ • УНН

 • 11301 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики з технічних причин відмінило онлайн-трансляцію борщ-батлу п’яти очільників українських міністерств. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Мінкульту.

Мінкульт відмінив трансляцію борщ-батлу п’яти міністрів

“На жаль, з технічних причин онлайн-трансляції батлу міністрів не буде. Але без паніки. Борщі ми таки зваримо, спробуємо й визначимо серед них переможний. Хто стане його авторкою чи автором — ви дізнаєтеся за годину в нашому відео з політичної кухні. Тож ми просимо трохи терпіння. А ви поки чекаєте, вболівайте за борщ”, - йдеться у повідомленні.

Додамо, що у п’ятницю 25 грудня, запланований загальний стрім з приготування борщу.

Зазначимо, що сьогодні, 22 грудня, мала відбутися онлайн-трансляція батлу із приготування українського борщу за участі міністра захисту довкілля і природних ресурсів України Романа Абрамовського, міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка, віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та міністра юстиції Дениса Малюськи. Захід мав модерувати кулінар Євген Клопотенко.

Нагадаємо, у Мінкульті працюють над включенням українського борщу до культурної спадщини ЮНЕСКО.

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