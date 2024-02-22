На блокпостах при въезде в Луганск фиксируют очереди, проверяют всех мужчин - ОВА
Российские оккупанты проверяют всех мужчин на блокпостах при въезде в Луганск и планируют закрыть травмпункт в Должанске, сообщил глава Луганской областной военной администрации.
Экс-нардепа Рабиновича будут судить за государственную измену
Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование против бывшего народного депутата Украины Вадима Рабиновича по обвинению в государственной измене и направило дело в суд.
Не уступает западным аналогам: в Украине представили еще одну отечественную машину для разминирования
Презентованная новая украинская машина разминирования по своим характеристикам не уступает западным аналогам и может очищать 5 000 квадратных метров местности за час.
россия в СМИ распространяет дезинформацию об уничтожении химического оружия, пока ее военные продолжают использовать его в Украине
российские военные продолжают использовать химическое оружие во время боевых действий в Украине, несмотря на заявления российских СМИ о том, что все запасы химического оружия были уничтожены в 2017 году.
Теракт возле Иерусалима: нападавшие открыли огонь по израильтянам, есть погибший и раненые
Трое палестинских нападавших открыли огонь возле контрольно-пропускного пункта вблизи Иерусалима, убив одного израильтянина и ранив еще 11.
В двух селах Одесской области из-за отравления угарным газом пострадали 6 человек
Четверо взрослых и двое детей были госпитализированы после отравления угарным газом из-за неисправной системы отопления в двух селах Одесской области.
В феврале МАГАТЭ провело ротации на четырех АЭС Украины
В феврале четыре украинские атомные электростанции принимали очередную ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии для мониторинга безопасности в условиях войны россии в Украине.
Шольц продолжает отвергать идею предоставления Украине ракет Taurus
Канцлер Германии поддерживает предоставление Украине оружия дальнего радиуса действия, но все еще отказывается от передачи крылатых ракет Taurus.
Украинцы собрали первый миллион на Sea Baby за 6 минут
За первые 6 минут украинцы собрали 1 миллион гривен на Sea Baby для Службы безопасности Украины после того, как они доказали свою эффективность в атаке на российские корабли в Черном море.
Литва запретила высадку пассажиров из транзитных поездов в калининград
Литва запретила высадку и посадку пассажиров на пограничных переходах с калининградской областью транзитными поездами.