На блокпостах при въезде в Луганск фиксируют очереди, проверяют всех мужчин - ОВА

На подъезде к временно оккупированному Луганску фиксируют автомобильные очереди - проверяют всех мужчин, в Должанске российские оккупанты собираются закрыть травмпункт, сообщил в четверг глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

На блокпостах при въезде в Луганск ежедневно образуются автомобильные очереди. Для попадания в город надо пройти проверку и получить специальное разрешение. Тщательно обманывают мужчин, составляют определенные списки. Это подготовка к принудительной мобилизации. Следующая волна начнется где-то через месяц - написал Лысогор в Telegram.

По его словам, "в Должанске оккупанты собираются закрыть травмпункт". "Аргументируют, что согласно стандартам рф, в городах, где проживает менее 150 тысяч населения, оказание круглосуточной медицинской помощи не предусмотрено", - отметил Лысогор.

"Аналогичные проблемы ждут почти все города захваченной Луганской области. Не имеешь достаточное количество жителей - обращайся к медикам только с 8:00 до 17:00", - добавил он.

Лысогор также сообщил, что за прошедшие сутки враг из минометов и артиллерии попал по Невскому и Макеевке. В Макеевке и Белогоровке есть повреждения в результате авиационных ударов противника, отметил он.

"Жители освобожденных населенных пунктов Краснореченской громады, которые еще остаются проживать вблизи линии фронта, тем не менее на регулярной основе получают пенсионные выплаты. Для этого им помогают добраться до ближайшего места работы почтовиков, а затем отвозят в обратном направлении. Вчера пенсии выданы пяти жителям Невского и Новолюбовки. Всего в громаде осталось 24 получателя соответствующих выплат", - проинформировал Лысогор.

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