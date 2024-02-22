На блокпостах при в'їзді до Луганська фіксують черги, перевіряють всіх чоловіків - ОВА
Київ • УНН
Російські окупанти перевіряють усіх чоловіків на блокпостах при в'їзді до Луганська і планують закрити травмпункт у Довжанську, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації.
На під'їзді до тимчасово окупованого Луганська фіксують автомобільні черги – перевіряють всіх чоловіків, у Довжанську російські окупанти збираються закрити травмпункт, повідомив у четвер голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.
На блокпостах при в'їзді до Луганська щодня утворюються автомобільні черги. Для потрапляння до міста треба пройти перевірку і отримати спеціальний дозвіл. Ретельно ошукують чоловіків, складають певні списки. Це підготовка до примусової мобілізації. Наступна хвиля почнеться десь за місяць
З його слів, "у Довжанську окупанти збираються закрити травмпункт". "Аргументують, що згідно зі стандартами рф, у містах, де проживає менше 150 тисяч населення, надання цілодобової медичної допомоги не передбачено", - зазначив Лисогор.
"Аналогічні проблеми чекають майже усі міста захопленої Луганщини. Не маєш достатню кількість жителів – звертайся до медиків лише з 8:00 до 17:00", - додав він.
Лисогор також повідомив, що минулої доби ворог з мінометів та артилерії поцілив по Невському та Макіївці. Макіївка та Білогорівка зазнали пошкоджень внаслідок авіаційних ударів противника, зазначив він.
"Жителі звільнених населених пунктів Красноріченської громади, які ще залишаються мешкати поблизу лінії фронту, тим не менше на регулярній основі одержують пенсійні виплати. Для цього їм допомагають дістатися до найближчого місця роботи поштовиків, а потім відвозять у зворотному напрямку. Учора пенсії видано п’ятьом мешканцям Невського та Новолюбівки. Загалом в громаді залишилося 24 отримувачі відповідних виплат", - поінформував Лисогор.
рф демонструє, що окупація Луганщини та Донеччини є для неї необхідною, особливо перед виборами - Веніславський21.02.24, 12:24 • 26429 переглядiв