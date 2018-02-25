На Берлинале-2018 выбрали лучший филь
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Жюри Международного кинофестиваля Берлинале объявило победителей конкурса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт кинофестиваля.
В этом году “Золотого медведя” получила румынская режиссер Адина Пинтилли за фильм “Прикасайся/не прикасайся ко мне”.
Режиссер работает на пределе игрового, документального кино и современного искусства. В фильме исследуются осознание современным человеком собственного тела, сексуальности, невербальных способов коммуникации между людьми. Режиссер сказала, что “фильм является призывом к диалогу и одновременно вызовом нашим представлениям о красоте, теле, сексуальности”.
Пинтилли также получила приз за лучший полнометражный дебют. Ее отметили денежным вознаграждением в 50 тысяч евро.
“Серебряный медведь” (второй по значению приз жюри фестиваля) — достался фильму “Лицо” польского режиссера Малгожаты Шумовской.
Приз Альфреда Бауэра за открытие новых перспектив отдали фильму “Наследницы” португальского режиссера Марчелло Мартинесси, который накануне получил приз международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ.
Лучшим режиссером признан Уэс Андерсон — режиссер анимационного фильма “Остров собак”, который открывал Берлинале.
“Серебряных медведей” получили актриса Ана Брун (“Наследницы”, режиссер Марчелло Мартинесси) и актер — Энтони Байон (“Молитва”, режиссер — Седерик Кан).
“Серебряного медведя” за лучший сценарий жюри присудило сценаристам мексиканской ленты “Музей” Мануэлю Алькала и Алонсо Руйспипасиосу.
Фильм “Довлатов” Алексея Германа-младшего получил “Серебряного медведя” за лучшее художественное решение — художник Елена Окопная.
Лучший документальный фильм и денежная награда в 50 тысяч евро достались ленте “Вальгельм Вальцер” Рута Беккермана.
“Золотой медведь” за лучший короткометражный фильм — взяла израильская лента “Люди позади стены”, режиссер — Инес Молдавски.
Как сообщал УНН, 15 февраля начался 68-й Берлинский международный кинофестиваль .