На Берлінале-2018 обрали найкращий філь
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Журі Міжнародного кінофестивалю Берлінале оголосило переможців конкурсу. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт кінофестивалю.
Цього року “Золотого ведмедя” отримала румунська режисерка Адіна Пінтіллі за фільм “Торкайся/не торкайся мене”.
Режисерка працює на межі ігрового, документального кіно і сучасного мистецтва. У стрічці досліджуються усвідомлення сучасною людиною власного тіла, сексуальності, невербальних способів комунікаціі між людьми. Режисер сказала, що “фільм є закликом до діалогу і водночас викликом нашим уявленням про красу, тіло, сексуальність”.
Пінтіллі також отримала приз за кращий повнометражний дебют. Її відзначили грошовою винагородою в 50 тисяч євро.
“Срібний ведмідь” (другий за значенням приз журі фестивалю) — дістався фільму “Обличчя” польської режисерки Малгожати Шумовської.
Приз Альфреда Бауера за відкриття нових перспектив віддали фільму “Спадкоємиці” португальского режисера Марчелло Мартинессі, який напередодні отримав приз міжнародної федерації кінопреси ФІПРЕССІ.
Кращим режисером визнано Уеса Андерсона — режисера анімаційного фільму “Острів собак”, який відкривав Берлінале.
“Срібних ведмедів” здобули актриса Ана Брун (“Спадкоємиці”, режисер Марчелло Мартинессі) та актор — Ентоні Байон (“Молитва”, режисер — Седерик Кан).
“Срібного ведмедя” за кращий сценарій журі присудило сценаристам мексиканської стрічки “Музей” Мануелю Алькала та Алонсо Руйспіпасіосу.
Фільм “Довлатов” Олексія Германа-молодшого отримав “Срібного ведмедя” за краще художнє рішення — художник Олена Окопная.
Кращий документальний фільм і грошова нагорода в 50 тисяч євро дісталися стрічці “Вальгельм Вальцер” Рута Беккермана.
“Золотий ведмідь” за кращий короткометражний фільм — в ізраїльської стрічки “Люди позаду стіни”, режисер — Інес Молдавськи.
Як повідомляв УНН, 15 лютого розпочався 68-й Берлінський міжнародний кінофестиваль.