На базу охранной фирмы на Трухановом острове пришли с обысками: в МВД говорят, все было без штурма

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"Сегодня, 9 апреля, на основании постановления суда сотрудники управления стратегических расследований в Киеве Нацполиции и прокуратуры с участием специалистов КГГА, экоинспекции и Госгеокадастра проводят осмотр земельного участка, зданий и сооружений, размещенных на нем", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что также к проведению следственного действия привлечены сотрудники водной полиции и полка полиции особого назначения.

"Распространенная некоторыми СМИ и лицами информация о штурме базы и использовании при этом сил авиации не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.

В МВД сообщают, что процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) УК Украины, осуществляет Подольская окружная прокуратура города Киева.

Отметим, что СМИ распространили инфрмацию, что спецназ при поддержке вертолетов штурмуют базу охранной фирмы "Шторм".

Как стало известно УНН из собственных источников, обыски действительно проводят на базе охранной фирмы "Шторм", которую связывают с нардепом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

Дополнение

В феврале у офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" правоохранители проводили обыски в автобусе, принадлежащем охранной фирме "Шторм".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

К слову

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга "Новости", куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112-канал.

3 февраля Зеленский сначала прокомментировал введенные им санкции против телеканалов "ZIK", "NEWSONE" и "112", заявив, что Украина "решительно поддерживает свободу слова", а примененны еограничения - "трудное решение". А потом заявил, что для этого были "конкретные основания", но почему-то не назвал их.