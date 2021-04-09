На базу охоронної фірми на Трухановому острові прийшли з обшуками: у МВС кажуть, все було без штурму
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Правоохоронці проводять слідчі дії на базі охоронної фірми “Шторм” на Трухановому острові в Києві у межах кримінального провадження, відкритого за фактом самовільного зайняття земельної ділянки на острові. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.
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“Сьогодні, 9 квітня, на підставі ухвали суду працівники управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції та прокуратури за участю фахівців КМДА, екоінспекції та Держгеокадастру проводять огляд земельної ділянки, будівель та споруд, що на ній розміщені”, — йдеться в повідомлені.
Деталі
Повідомляється, що також до проведення слідчої дії залучені працівники водної поліції та полку поліції особливого призначення.
“Поширена деякими ЗМІ та особами інформація щодо штурму бази та використання при цьому сил авіації не відповідає дійсності”, — зазначається в повідомленні.
У МВС інформують, що процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) КК України, здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Зазначимо, що ЗМІ поширили інфрмацію, що спецпризначенці за підтримки вертольотів штурмують базу охоронної фірми “Шторм”.
Як стало відомо УНН з власних джерел, обшуки дійсно проводять на базі охоронної фірми “Шторм”, яку пов’язують з нардепом партії “Опозиційна платформа — За Життя” Віктором Медведчуком.
Доповнення
У лютому біля офісу партії “Опозиційна платформа — За життя” правоохоронці проводили обшуки в автобусі, що належить охоронній фірмі “Шторм”.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.
До слова
Президент Володимир Зеленський 2 лютого запровадив персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал.
3 лютого Зеленський спочатку прокоментував введені ним санкції проти телеканалів “ZIK”, “NEWSONE” та “112”, заявивши, що Україна “рішуче підтримує свободу слова”, а застосовані обмеження — “важке рішення”. А потім заявив, що для цього були “конкретні підстави”, але чомусь не назвав їх.