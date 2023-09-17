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На Бахмутском направлении за сутки было ликвидировано 280 россиян

На Бахмутском направлении за сутки было ликвидировано 280 россиян

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. На Бахмутском направлении за минувшие сутки произошло 16 боевых столкновений. 280 россиян были ликвидированы, еще двое взяты в плен. Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.

Цитата

«В целом на южном фланге имеем успехи, продолжаем продвижение, выбивание врага с ранее занимаемых позиций… Всего за минувшие сутки противник продолжал наносить мощные артиллерийские обстрелы вдоль всей линии соприкосновения, в частности на Бахмутском направлении 590 раз он применял различные артиллерийские системы различных калибров. Состоялось 16 боевых столкновений и трижды применял противник авиацию. Кроме этого, 280 оккупантов были ликвидированы, еще два взяты в плен», - рассказал Евлаш.

Он отметил, что украинским защитникам вместе с контрбатарейными подразделениями, а также с подразделениями беспилотных летательных аппаратов удалось уничтожить две пушки Д-20 152 мм и одну Д-30, а также шесть авто, которыми осуществлялся подвоз оккупантов и боеприпасов к линии соприкосновения.

«Кроме этого, уничтожили один командно-наблюдательный пункт роты на Бахмутском направлении и еще два наблюдательных пункта для ЗРК «Бук», которые использовались против ПВО противника. Наши войска РЭБ совместно с расчетами переносных зенитно-ракетных комплексов уничтожили один беспилотник Zala», - сказал Евлаш.

Дополнение

Евлаш сообщал, что на Бахмутском направлении находится 52 тыс. личного состава россиян. Всего на Восточном направлении оккупанты сосредоточили около 150 тыс. военных и тысячи единиц техники.

В Минобороны сообщали, что юг - основное направление наступления ВСУ, враг здесь находится в обороне, однако не оставляет попыток вернуть утраченные населенные пункты. Поэтому там ежедневно идут ожесточенные бои. В то же время на Бахмутском направлении основные успехи Сил обороны вдоль южного фланга.

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