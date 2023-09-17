На Бахмутському напрямку за добу було ліквідовано 280 росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. На Бахмутському напрямку за минулу добу відбулося 16 бойових зіткнень. 280 росіян було ліквідовано, ще двох взято у полон. Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.
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«Загалом на південному фланзі маємо успіхи, продовжуємо просування, вибивання ворога із раніше займаних позицій... Загалом за минулу добу противник продовжував завдавати потужних артилерійських обстрілів вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема на Бахмутському напрямку 590 разів він застосовував різні артилерійські системи різних калібрів. Відбулося 16 бойових зіткнень та тричі застосовував противник авіацію. Окрім цього, 280 окупантів було ліквідовано, ще два взяті у полон», - розповів Євлаш.
Він зазначив, що українським захисникам разом з контрбатарейними підрозділами, а також з підрозділами безпілотних літальних апаратів вдалося знищити дві гармати Д-20 152 мм та одну Д-30, а також шість авто, якими здійснювався підвіз окупантів та боєприпасів до лінії зіткнення.
«Окрім цього, знищили один командно-спостережний пункт роти на Бахмутському напрямку та ще два спостережні пункти для ЗРК «Бук», які використовувалися проти ППО противника. Наші війська РЕБ спільно з розрахунками переносних зенітно-ракетних комплексів знищили один безпілотник Zala», - сказав Євлаш.
Доповнення
Євлаш повідомляв, що на Бахмутському напрямку перебуває 52 тис. особового складу росіян. Загалом на Східному напрямку окупанти зосередили близько 150 тис. військових та тисячі одиниць техніки.
У Міноборони повідомляли, що південь - основний напрямок наступу ЗСУ, ворог тут знаходиться в обороні, проте не полишає спроб повернути втрачені населені пункти. Тому там щоденно точаться запеклі бої. Водночас на Бахмутському напрямку основні успіхи Сил оборони вздовж південного флангу.