На Бахмутском направлении оккупанты пытаются наступать в направлении Часового Яра - спикер Сухопутных войск
Российские войска пытаются наступать в направлении Часового Яра.
Из-за потерь на фронте рф ускоряет подготовку младших лейтенантов - ГУР
россия ускоряет подготовку младших лейтенантов из-за потерь офицеров в Украине, сообщает украинская разведка.
Наводнение в Германии: в ряде регионов начали эвакуацию зоопарков
Германия столкнулась с сильным наводнением, что привело к эвакуации животных из зоопарков и экстренным мерам по укреплению дамб.
россияне более десятка раз ударили по Золотой Балке в Херсонской области: задело отделение почты, есть раненый
Российские войска обстреляли Золотую Балку в Херсонской области, ранив человека и повредив почтовое отделение.
ГБР установили связь "SIA ROYAL PAY EUROPE" с рф: рассматривается применение санкции о взыскании более 1,8 млрд грн в доход Украины
Государственное бюро расследований Украины просит конфисковать 1,8 миллиарда гривен у ООО "Роял ПЕЙ", связанного с российской букмекерской конторой 1xBet, находящейся под санкциями.
Армия рф ударила по Волчанску, есть жертва
В результате российских обстрелов в Волчанске один человек погиб, еще один получил ранения.
В столичном садике просела часть стены: открыто производство
В одном из дошкольных учебных заведений Шевченковского района произошла авария.
Референдум о вхождении Молдовы в ЕС пройдет без Приднестровья
Майя Санду призвала провести национальный референдум о членстве в ЕС, и уточнила, что его невозможно организовать на территории Приднестровья, поскольку этот регион не контролируется молдавскими властями.
Британские монеты 2024 года увековечивают Черчилля и Букингемский дворец
Королевский монетный двор представляет монеты 2024 года: Уинстон Черчилль, Букингемский дворец, Национальная галерея и RNLI будут увековечены в пяти новых дизайнах.
Новая почта завершила сбор на укрепление ПВО - командование ЧВК "Центр" получает оборудование на 330 млн гривен
Новая почта завершила сбор на усиление защиты украинского неба. Средства были собраны в рамках проекта "Запакуй небо- прокачай ППО"