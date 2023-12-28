На Бахмутском направлении оккупанты пытаются наступать в направлении Часового Яра - спикер Сухопутных войск

На Бахмутском направлении не утихают ожесточенные боевые действия. Там оккупанты пытаются интенсивно наступать, в частности в направлении Часового Яра. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона, пишет УНН.

Бахмутское направление остается одним из важных направлений, где враг пытается наступать. Пытается наступать именно в направлении Часового Яра. Там не прекращаются интенсивные наступательные действия. Пытаются захватить Богдановку и восстановить утраченное положение в районах Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. Применяют россияне штурмовые группы так называемого добровольческого корпуса, которые переместили с южного направления - сказал Владимир Фитьо.

Детали

За минувшие сутки на Бахмутском направлении враг активно применял беспилотники, FPV-дроны и дроны со сбросами. Против Сил обороны Украины было направлено 41 БПЛА.

Также оккупанты совершили 505 обстрелов из артиллерии и минометов.

В то же время ВСУ удалось отбить две вражеских атаки, уничтожить 27 захватчиков и один склад с боекомплектом, отметил Фитьо.

Напомним

За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. В общем враг нанес 1 ракетный и 77 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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