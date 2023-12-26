В ГУР показали, как "огненные птицы" уничтожают захватчиков под Бахмутом

В Бахмуте и в его окрестностях вдохновенно работают воины спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Firebird", передает УНН со ссылкой на ГУР.

"Операторы FPV-дронов мастерски врываются в укрытия россиян, уничтожают военную технику врага во время ее движения и несказанно радуются каждому удачному удару!" - говорится в сообщении разведки.