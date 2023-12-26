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В ГУР показали, как "огненные птицы" уничтожают захватчиков под Бахмутом

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 15:58  •  15255 просмотра

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Украинские спецназовцы эффективно используют беспилотники в Бахмуте для наведения на российскую технику и празднования успешных ударов.

В Бахмуте и в его окрестностях  вдохновенно работают воины спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Firebird", передает УНН со ссылкой на ГУР.

"Операторы FPV-дронов мастерски врываются в укрытия россиян, уничтожают военную технику врага во время ее движения и несказанно радуются каждому удачному удару!" - говорится в сообщении разведки.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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