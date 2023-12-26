В ГУР показали, как "огненные птицы" уничтожают захватчиков под Бахмутом
Киев • УНН
Украинские спецназовцы эффективно используют беспилотники в Бахмуте для наведения на российскую технику и празднования успешных ударов.
В Бахмуте и в его окрестностях вдохновенно работают воины спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Firebird", передает УНН со ссылкой на ГУР.
"Операторы FPV-дронов мастерски врываются в укрытия россиян, уничтожают военную технику врага во время ее движения и несказанно радуются каждому удачному удару!" - говорится в сообщении разведки.
В ГУР показали, как "огненные птицы" уничтожают захватчиков под Бахмутом
Украинские спецназовцы эффективно используют беспилотники в Бахмуте для наведения на российскую технику и празднования успешных ударов.
Дело о самообороне Стерненко закрыто: с активиста сняли обвинение в умышленном убийстве
Дело о самообороне Сергея Стерненко было закрыто Приморским судом Одессы, его не признали виновным в убийстве нападавшего в 2018 году.
Из-за очередной атаки рф на Херсонщину пострадали по меньшей мере четыре человека
Три человека были ранены и один пожилой мужчина погиб во время последнего российского обстрела в Херсонской области.
ВСУ вместе с Минобороны согласовали демобилизацию военных через 36 месяцев службы при определенных условиях - Залужный
Украинские военные соглашаются на 36-месячную выслугу для демобилизации, если не будет эскалации на фронте и не будет замены.
Украина с помощью союзников может готовить до 10 бригад - Главнокомандующий
По словам Валерия Залужного, Украина, при поддержке союзников, может подготовить до 10 бригад, подчеркивая подготовку перед развертыванием.
Открытие "Олимпийца" и подготовка к Олимпийским играм: итоги 2023 года в сфере спорта Одесской области
В 2023 году одесские спортсмены отличились на международном уровне, получив медали и установив рекорды. В 2024 году область планирует увеличить финансирование спорта.
Оккупанты обстреляли Донецкую область из артиллерии, есть погибшие и раненые среди гражданских - прокуратура
Прокуратура Донецкой области расследует случаи гибели и ранения гражданского населения в результате недавних обстрелов региона.
Залужный заявил, что не доволен работой ТЦК
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Залужный недоволен работой ВСК, указывая на замену и отставку некоторых руководителей. Он говорит о необходимости квалифицированного руководства ТЦК в условиях мобилизационных усилий.
"Срочники уже не нужны, наше предложение - уволить их" - Залужный
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Залужный предлагает уволить срочников, поскольку они больше не нужны. О демобилизации срочников речь шла еще в ноябре.
Корреспондент подсанкционного пропагандистского издания "Политнавигатор" получил 14 лет за решеткой
Жителя Житомирской области приговорили к 14 годам лишения свободы за государственную измену, поскольку он писал пропагандистские материалы для пророссийского издания.