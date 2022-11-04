На авто с украинскими номерами в Чехии: что нужно знать

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«Украинцы с визой временной защиты имеют право управлять своим авто на территории Чешской республики. Заменять водительские права на документ европейского образца нет необходимости. Действительными считаются даже права, срок действия которых истек после 1 января 2022 года. Полгода можно ездить даже не страхуя машину. Все убытки в случае аварии оплатит ЧКП – чешская страховая служба. Но по истечении льготного периода машину нужно застраховать. Иначе его владельцу грозит штраф от 5-ти до 40 тысяч крон», - рассказал представитель Центра интеграции иностранцев Устецкого края Адам Штика.

Он уточнил, что на данный момент беженцы из Украины с визой временной защиты в Чехии не могут приобрести чешскую обязательную страховку.

«Самый простой выход – оформить международную страховку «зеленая карта» онлайн в одной из украинских страховых компаний», - пояснил Штика и добавил, что при наличии грин-карты водителю можно не сдавать машину на регулярный технический досмотр в Чехии.

Лица с визами временной защиты могут приобрести машину в Чехии. Но чешский номер на него не получат, а только временный транзитный на три месяца. Его можно один раз продлить еще на три месяца. После окончания этих двух периодов машину необходимо вывезти на территорию Украины, там зарегистрировать и вернуться назад в Чехию уже на украинских номерах, – советует Адам Штика.

«Чешские номера на машину можно получить, если у украинской семьи было воссоединение семьи. Например, если женщина-беженка с ребенком имела мужчину, долгосрочно или постоянно проживавшего в Чехии в течение по крайней мере шести месяцев, и министерство внутренних дел предоставило бы ей статус воззрения семьи», - добавил представитель Центра интеграции.

Также следует знать, что подержанные транспортные средства, импортируемые из стран Европейского союза, не облагаются таможенными пошлинами. А за машину из страны, не входящей в ЕС, нужно будет уплатить налог. Автомобили, импортируемые из стран за пределами Евросоюза, не должны быть старше восьми лет. Иначе машина не получит чешский номер.

Как получить водительское удостоверение или освежить водительские навыки?

Если старое удостоверение соответствует международным стандартам, то им можно воспользоваться в Чехии. Если нет или же его нет, то нужно пройти обучение в автошколе, пройти врача об отсутствии противопоказаний к управлению авто, сдать экзамен и получить собственно документ. Кстати, в отличие от Украины водительские права выдаются муниципальными органами.

Следует добавить, что если у иностранца не было ни одного водительского удостоверения, то может получить удостоверение в Чехии, но для этого лицо в течение календарного года должно находиться на территории Чехии не менее 185 дней. А также иметь основания для пребывания: работу, обучение или нечто подобное.

Относительно финансовой нагрузки следует учитывать, что осмотр у практикующего врача, проверяющего слух, зрение, способность ориентироваться в пространстве и т.п., будет стоить 500-700 крон. Также придется оплатить экзамен и собственно за водительское удостоверение. Цены на обучение в автошколах существенно разнятся: можно найти курсы за 15 тысяч крон, а некоторые предложения достигают и 30-35 тысяч.