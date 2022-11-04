На авто з українськими номерами у Чехії: що потрібно знати

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«Українці з візою тимчасового захисту мають право керувати своїм авто на території Чеської республіки. Замінювати водійське посвідчення на документ європейського зразку немає необхідності. Дійсними вважаються навіть права, термін дії яких закінчився після 1-го січня 2022-го року. Пів року можна їздити навіть не страхуючи машину. Усі збитки у разі аварії сплатить ЧКП - чеська страхова служба. Але по закінченню пільгового періоду машину необхідно застрахувати. Інакше його власникові загрожує штраф від 5-ти до 40-ка тисяч крон», - розповів представник Центру інтеграції іноземців Устецького краю Адам Штіка.

Він уточнив, що на даний момент біженці з України з візою тимчасового захисту в Чехії не можуть придбати чеську обов’язкову страховку.

«Найпростіший вихід – оформити міжнародну страховку «зелена карта» онлайн в одній з українських страхових компаній», - пояснив Штіка та додав, що за наявності грін-карти водієві можна не здавати машину на регулярний технічний огляд в Чехії.

Особи з візами тимчасового захисту можуть придбати машину у Чехії. Але чеський номер на нього не отримають, а тільки транзитний тимчасовий на три місяці. Його можна один раз продовжити ще на три місяці. Після закінчення цих двох періодів машину необхідно вивезти на територію України, там зареєструвати і повернутись назад у Чехію вже на українських номерах, - радить Адам Штіка.

«Чеські номери на машину можна отримати, якщо у української родини було возз’єднання сім’ї. Наприклад, якщо жінка-біженка з дитиною мала чоловіка, який довгостроково або постійно проживав в Чехії протягом принаймні шести місяців, і міністерство внутрішніх справ надало би їй статус возз’єднання сім’ї», - додав представник Центру інтеграції.

Також варто знати, що вживані транспортні засоби, імпортовані з країн Європейського союзу, не обкладаються митними зборами. А за машину з країни, що не входить до ЄС, потрібно буде заплатити податок. Автомобілі, імпортовані з країн за межами Євросоюзу, не повинні бути старші восьми років. Інакше машина не отримає чеський номер.

Як отримати посвідчення водія або освіжити водійські навички?

Якщо старе посвідчення відповідає міжнародним стандартам, то ним можна користуватися в Чехії. Якщо ні або його немає, то потрібно пройти навчання в автошколі, пройти лікаря про відсутність протипоказань до керування авто, здати іспит і отримати власне документ. До речі, на відміну від України водійські права видаються муніципальними органами.

Слід додати, що якщо іноземець не мав жодного водійского посвідчення, то може отримати посвідчення в Чехії, але для цього особа протягом календарного року має перебувати на території Чехії не менше 185 днів. А також мати підстави для перебування: роботу, навчання або щось подібне.

Щодо фінансового навантаження варто враховувати, що огляд у практичного лікаря, який перевірить слух, зір, здатність орієнтуватися в просторі тощо, буде коштувати 500-700 крон. Також доведеться сплатити за іспит і власне за посвідчення водія. Ціни на навчання в автошколах мають суттєво різняця: можна знайти курси за 15 тисіч крон, а деякі пропозиції сягають і 30-35 тисяч.