На австралийском пляже нашли бутылку с посланиями солдат Первой мировой войны

На пляже Уортон в Западной Австралии нашли бутылку с дневниковыми записями австралийских солдат Первой мировой войны, спустя столетие после военных событий. Внутри толстого прозрачного стекла были письма, написанные карандашом рядовыми Малкольмом Невиллом (27 лет) и Уильямом Харли (37 лет) 15 августа 1916 года, через несколько дней после начала их путешествия на Западный фронт Франции. Об этом сообщает NBS News, пишет УНН.

Детали

Семья Браун, нашедшая бутылку во время уборки побережья, сообщила, что бумага, хотя и была мокрой, оставалась разборчивой. Невилл писал матери об "очень хорошо проведенном времени" и вкусе еды, а Харли оставил пожелание для того, кто найдет бутылку: "Пусть нашедший будет таким же здоровым, как и мы сейчас".

Малкольм Невилл погиб в бою через год после отправки, а Уильям Харли, дважды раненый, пережил войну и умер в 1934 году. Родственники солдат, уведомленные о находке, назвали ее "невероятным чудом".

Деб Браун, нашедшая бутылку, предположила, что она почти все время находилась закопанной в дюнах и только недавно сдвинулась из-за эрозии пляжа.

Бутылка в идеальном состоянии. Если бы она была в море, бумага бы распалась от солнца – отметила она.

