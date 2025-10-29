На австралійському пляжі знайшли пляшку із посланнями солдатів Першої світової війни
Київ • УНН
На пляжі Вортон у Західній Австралії знайдено пляшку зі щоденниковими записками австралійських солдатів Першої світової війни, написаними у 1916 році. Листи рядових Малкольма Невілла та Вільяма Гарлі були знайдені родиною Браун під час прибирання узбережжя.
Усередині товстого прозорого скла були листи, написані олівцем рядовими Малкольмом Невіллом (27 років) та Вільямом Гарлі (37 років) 15 серпня 1916 року, через кілька днів після початку їхньої подорожі на Західний фронт Франції.
Деталі
Сім’я Браун, яка знайшла пляшку під час прибирання узбережжя, повідомила, що папір, хоча й був мокрим, залишався розбірливим. Невілл писав матері про "дуже добре проведений час" та смак їжі, а Харлі залишив побажання для того, хто знайде пляшку: "Нехай той, хто знайшов, буде таким же здоровим, як і ми зараз".
Малкольм Невілл загинув у бою через рік після відправки, а Вільям Харлі двічі поранений, пережив війну та помер у 1934 році. Родичі солдатів, повідомлені про знахідку, назвали її "неймовірним дивом".
Деб Браун, яка знайшла пляшку, припустила, що вона майже весь час перебувала закопаною в дюнах і тільки недавно зрушилася через ерозію пляжу.
Пляшка в ідеальному стані. Якби вона була в морі, папір би розпався від сонця
