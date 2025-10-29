На австралійському пляжі знайшли пляшку із посланнями солдатів Першої світової війни

$42.080.01
48.980.00
ukenru
18:25 • 1610 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
16:51 • 7752 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
14:53 • 15714 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 44698 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 31581 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
29 жовтня, 11:54 • 51898 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 28994 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 76844 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 48670 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 47499 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем - Reuters29 жовтня, 09:37 • 6780 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 41411 перегляди
Японія не планує припиняти імпорт російської нафти та газу, незважаючи на заклики Трампа 29 жовтня, 11:19 • 11633 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію13:18 • 16793 перегляди
Посланець путіна заявив, що війна в Україні завершиться протягом року після контактів із командою Трампа – Reuters14:19 • 16065 перегляди
Публікації
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 44710 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 51908 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 41428 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 76848 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 87161 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Кудрицький
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Франція
Каліфорнія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії15:50 • 5926 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію13:18 • 16811 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 49615 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 54956 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 36269 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Дипломатка
SpaceX Starship

На австралійському пляжі знайшли пляшку із посланнями солдатів Першої світової війни

Київ • УНН

 • 1378 перегляди

На пляжі Вортон у Західній Австралії знайдено пляшку зі щоденниковими записками австралійських солдатів Першої світової війни, написаними у 1916 році. Листи рядових Малкольма Невілла та Вільяма Гарлі були знайдені родиною Браун під час прибирання узбережжя.

На австралійському пляжі знайшли пляшку із посланнями солдатів Першої світової війни
Фото: АР

На пляжі Вортон у Західній Австралії знайшли пляшку зі щоденниковими записками австралійських солдатів Першої світової війни, через століття після воєнних подій. Усередині товстого прозорого скла були листи, написані олівцем рядовими Малкольмом Невіллом (27 років) та Вільямом Гарлі (37 років) 15 серпня 1916 року, через кілька днів після початку їхньої подорожі на Західний фронт Франції. Про це повідомляє NBS News, пише УНН.

Деталі

Сім’я Браун, яка знайшла пляшку під час прибирання узбережжя, повідомила, що папір, хоча й був мокрим, залишався розбірливим. Невілл писав матері про "дуже добре проведений час" та смак їжі, а Харлі залишив побажання для того, хто знайде пляшку: "Нехай той, хто знайшов, буде таким же здоровим, як і ми зараз".

Іспанець пролежав мертвим у власній квартирі 15 років, сусіди шоковані: правоохоронці з'ясовують деталі13.10.25, 19:18 • 4503 перегляди

Малкольм Невілл загинув у бою через рік після відправки, а Вільям Харлі двічі поранений, пережив війну та помер у 1934 році. Родичі солдатів, повідомлені про знахідку, назвали її "неймовірним дивом".

Фото: АР
Фото: АР

Деб Браун, яка знайшла пляшку, припустила, що вона майже весь час перебувала закопаною в дюнах і тільки недавно зрушилася через ерозію пляжу. 

Пляшка в ідеальному стані. Якби вона була в морі, папір би розпався від сонця 

– зазначила вона.

У Китаї знайшли скам’янілість "дракона" віком 240 мільйонів років10.10.25, 07:30 • 18608 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Мобілізація
Сутички
Австралія
Франція