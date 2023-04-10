На Авдеевском направлении сбили российский вертолет - Сухопутные войска
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. На Авдеевском направлении сбили российский вертолет Ми-24, сообщили Сухопутные войска ВС Украины в Facebook, пишет УНН.
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"На Авдеевском направлении военнослужащие 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили вражеский вертолет Ми-24", - говорится в сообщении.
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Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 178 820 человек, 3637 танков и сотен единиц военной техники.