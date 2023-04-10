На Авдіївському напрямку збили російський вертоліт - Сухопутні війська
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Авдіївському напрямку збили російський вертоліт Мі-24, повідомили Сухопутні війська ЗС України у Facebook, пише УНН.
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"На Авдіївському напрямку військовослужбовці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили ворожий гвинтокрил Мі-24", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 178 820 осіб, 3637 танків та сотень одиниць військової техніки.