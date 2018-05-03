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На арсенале в Балаклее произошел пожар: тушат танками

Киев • УНН

 • 14101 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. На территории бывшего военного хранилища в Балаклее Харьковской области сегодня в результате возгорания сухой травы начался пожар, продолжаются мероприятия по его локализации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

На арсенале в Балаклее произошел пожар: тушат танками

"Сегодня, 3 мая, в 13:35, в результате возгорания сухой травы на бывшене технической территории 65 арсенала, в Балаклее в Харьковской области, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар", - сообщили в Генштабе.

В ведомстве сообщили, что к локализации пожара "привлечены два пожарных танка и инженерная машина разграждения".

"Личный состав, который привлекался к работам по разминированию в складе - эвакуированы. Военнослужащими, совместно с ГСЧС, принимаются все меры для обеспечения безопасности местных жителей", - добавили в Генштабе.

Напомним, ранее очевидцы сообщили о возможном пожаре на территории военных складов в Балаклее.

Это уже не первый пожар на складах в Балаклее. В ночь на 23 марта 2017 года на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Вследствие чрезвычайной ситуации в Балаклее было разрушено и повреждено 392 объекта. В многоквартирном жилом секторе повреждено 117 домов. В частном секторе наиболее повреждено 228 домов. Повреждено 14 объектов социальной сферы.

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