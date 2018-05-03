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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Балаклії горять військові склади – очевидці

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. У Балаклії Харківської області, можливо, сталося загоряння військових складів. Про це повідомили очевидці, передає УНН.

У Балаклії горять військові склади – очевидці

Припускається, що горить військова база.

УНН намагається перевірити цю інформацію у Державній службі надзвичайних ситуацій та дізнатися подробиці.

Нагадаємо, пожежа сталася на полігоні зберігання та утилізації твердих побутових відходів у Харківській області. 

Як повідомляв УНН, о 2:56 23 березня 2017 року надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Внаслідок надзвичайної ситуації в Балаклії було зруйновано та пошкоджено 392 об’єкти. У багатоквартирному житловому секторі пошкоджено 117 будинків. У приватному секторі найбільш пошкоджено 228 будинків. Пошкоджено 14 об’єктів соціальної сфери.

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