У Балаклії горять військові склади – очевидці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Балаклії Харківської області, можливо, сталося загоряння військових складів. Про це повідомили очевидці, передає УНН.
Припускається, що горить військова база.
УНН намагається перевірити цю інформацію у Державній службі надзвичайних ситуацій та дізнатися подробиці.
Нагадаємо, пожежа сталася на полігоні зберігання та утилізації твердих побутових відходів у Харківській області.
Як повідомляв УНН, о 2:56 23 березня 2017 року надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.
Внаслідок надзвичайної ситуації в Балаклії було зруйновано та пошкоджено 392 об’єкти. У багатоквартирному житловому секторі пошкоджено 117 будинків. У приватному секторі найбільш пошкоджено 228 будинків. Пошкоджено 14 об’єктів соціальної сфери.