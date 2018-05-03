В Балаклее горят военные склады – очевидцы

Предполагается, что горит военная база.

УНН пытается проверить эту информацию в Государственной службе чрезвычайных ситуаций и узнать подробности.

Напомним, пожар произошел на полигоне хранения и утилизации твердых бытовых отходов в Харьковской области.

Как сообщал УНН, в 2:56 23 марта 2017 года поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

В результате чрезвычайной ситуации в Балаклее было разрушено и повреждено 392 объектов. В многоквартирном жилом секторе повреждено 117 домов. В частном секторе наиболее повреждено 228 домов. Повреждено 14 объектов социальной сферы.