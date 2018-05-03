У Харківській області горіло сміттєзвалище
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Пожежа сталася на полігоні зберігання та утилізації твердих побутових відходів у Харківській області. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області, передає УНН.
"3 травня о 2:04 до Служби порятунку "101" від працівників підприємства ТОВ "Сміттєпереробний завод" надійшло повідомлення про пожежу на полігоні зберігання та утилізації твердих побутових відходів за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Рогань, вул. Об’їзна, 2", – йдеться в повідомленні.
На момент прибуття вогнеборців на місце інциденту вогонь встиг поширитися на площу 600 кв.м. та у глибину до 3 м.
"Гасити такі пожежі доволі складно, адже під час горіння твердих відходів вогонь швидко поширюється всередині сміттєвого масиву і по його поверхні, при цьому горіння сміття супроводжується великою кількістю токсичного диму та, як наслідок, задимленням значної території навколо. Загальна площа даного полігону складає приблизно 21,2 га, а глибина – 15 м. Тож існувала загроза збільшення масштабів пожежі до значно великих", – уточнили у ДСНС.
Пожежу вдалося локалізувати о 6:40.
"Наразі ситуація контрольована, проводиться ліквідація поодиноких осередків тління. Відкритого горіння не спостерігаються. Інженерною технікою проводиться рекультивація сміття та його проливання водою. Жертв та постраждалих немає", – зазначили рятувальники.
Причина виникнення пожежі з’ясовується.
Як повідомили УНН у прес-службі ДСНС у Харківській області, станом на 14:15 ліквідація пожежі продовжується. Ситуація під контролем, відкритого вогню вже немає.
Нагадаємо, у Полтавській області рятувальники другий день ліквідовують пожежу на міському сміттєзвалищі.