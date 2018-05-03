Під Полтавою другий день гасять пожежу на сміттєзвалищі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В Полтавській області рятувальники другий день ліквідовують пожежу на міському сміттєзвалищі. Про це повідомила прес-служба ДСНС України, передає УНН.
Так, 2 травня о 18:33 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на території Полтавського міського звалища твердих побутових відходів, що в с. Макухівка Полтавського району.
Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить сміття на площі 50 кв. м. Пожежу було локалізовано о 19:20. Наразі ліквідація пожежі триває. До гасіння залучені 5 чоловік особового складу 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки.
Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.
Як повідомляв УНН, надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки переважатиме в Україні 3-5 травня.