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Під Полтавою другий день гасять пожежу на сміттєзвалищі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. В Полтавській області рятувальники другий день ліквідовують пожежу на міському сміттєзвалищі. Про це повідомила прес-служба ДСНС України, передає УНН.

Під Полтавою другий день гасять пожежу на сміттєзвалищі

Так, 2 травня о 18:33 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на території Полтавського міського звалища твердих побутових відходів, що в с. Макухівка Полтавського району.

Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить сміття на площі 50 кв. м. Пожежу було локалізовано о 19:20. Наразі ліквідація пожежі триває. До гасіння залучені 5 чоловік особового складу 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки.

Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.

Як повідомляв УНН, надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки переважатиме в Україні 3-5 травня.

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