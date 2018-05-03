Под Полтавой второй день тушат пожар на свалке

Так 2 мая в 18:33 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который возник на территории Полтавского городского свалки твердых бытовых отходов, в с. Макуховка Полтавского района.

Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади 50 кв. м. Пожар был локализован в 19:20. Сейчас ликвидация пожара продолжается. К тушению привлечены 5 человек личного состава 4-й Государственной пожарно-спасательной части и 1 единица техники.

Травмированных и погибших нет. Причина пожара устанавливается.

Как сообщал УНН, чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности будет преобладать в Украине 3-5 мая.