В Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки переважатиме в Україні 3-5 травня. Про це повідомив прес-центр ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр, передає УНН.
"За даними Укргідрометцентру, 3-5 травня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – йдеться в повідомленні.
Що стосується гідрологічної ситуації на водоймах України, то рятувальники попередили про підйом рівнів води на окремих водоймах країни.
"За даними Укргідрометцентру, 3-5 травня на Верхньому Дніпрі на ділянці Лоєв-Неданчичі, Десні нижче Розльот (Чернігівська область) зберігатиметься, а на Сеймі (Сумська область) очікується перевищення небезпечних відміток (порушення місцевого транспортного сполучення, обтоплення, часткове затоплення прирічкових територій та об'єктів)", – зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, на кінець квітня у лісах ліквідовано 98 пожеж на площі 41,3 га.