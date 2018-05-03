"По данным Укргидрометцентра, 3-5 мая в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Что касается гидрологической ситуации на водоемах Украины, то спасатели предупредили о подъеме уровней воды на отдельных водоемах страны.

"По данным Укргидрометцентра, 3-5 мая на Верхнем Днепре на участке Лоев-Неданчичи, Десне ниже Розлет (Черниговская область) будет сохраняться, а на Сейме (Сумская область) ожидается превышение опасных отметок (нарушение местного транспортного сообщения, обтопление, частичное затопление приречных территорий и объектов)", - отметили в ГСЧС.

Напомним, на конец апреля в лесах ликвидировано 98 пожаров на площади 41,3 га.