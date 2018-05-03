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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харьковской области горела свалка

Киев • УНН

 • 11331 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Пожар произошел на полигоне хранения и утилизации твердых бытовых отходов в Харьковской области. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, передает УНН.

В Харьковской области горела свалка

"3 мая в 2:04 в Службу спасения "101" от работников предприятия ООО" Мусороперерабатывающий завод" поступило сообщение о пожаре на полигоне хранения и утилизации твердых бытовых отходов по адресу: Харьковская область, Харьковский район, поселок Рогань, ул. Объездная 2", - говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарных на место инцидента огонь успел распространиться на площадь 600 кв.м. и в глубину до 3 м.

"Тушить такие пожары довольно сложно, ведь при горении твердых отходов огонь быстро распространяется внутри мусорного массива и по его поверхности, при этом горение мусора сопровождается большим количеством токсичного дыма и, как следствие, задымлением значительной территории вокруг. Общая площадь данного полигона составляет примерно 21, 2 га, а глубина – 15 м. Поэтому существовала угроза увеличения масштабов пожара в значительно больших", - уточнили в ГСЧС.

Пожар удалось локализовать в 6:40.

"Сейчас ситуация контролируется, проводится ликвидация отдельных очагов тления. Открытого горения не наблюдается. Инженерной техникой проводится рекультивация мусора и его проливания водой. Жертв и пострадавших нет", - отметили спасатели.

Причина возникновения пожара выясняется.

Как сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, по состоянию на 14:15 ликвидация пожара продолжается. Ситуация под контролем, открытого огня уже нет.

Напомним, в Полтавской области спасатели второй день ликвидируют пожар на городской свалке.

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