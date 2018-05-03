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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На арсеналі у Балаклії сталася пожежа: гасять танками

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. На території колишнього військового сховища у Балаклії Харківської області сьогодні внаслідок загорання сухої трави розпочалася пожежа, тривають заходи з її локалізації. Про це УНН повідомили у прес-службі Генштабу ЗСУ.

На арсеналі у Балаклії сталася пожежа: гасять танками

"Сьогодні, 3 травня, о 13:35, внаслідок загорання сухої трави на колишній технічній території 65 арсеналу, що у Балаклії на Харківщині, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної надзвичайної події, розпочалась пожежа", - повідомили у Генштабі.

У відомстві повідомили, що до локалізації пожежі "залучено два пожежні танки та інженерна машина розгородження".

"Особовий склад, який залучався до робіт з розмінування у складі - евакуйовано. Військовослужбовцями, спільно з ДСНС, вживаються всі заходи для убезпечення місцевих мешканців", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, раніше очевидці повідомили про можливу пожежу на території військових складів у Балаклії.

Це вже не перша пожежа на складах у Балаклії. У ніч на 23 березня 2017 року на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Внаслідок надзвичайної ситуації в Балаклії було зруйновано та пошкоджено 392 об’єкти. У багатоквартирному житловому секторі пошкоджено 117 будинків. У приватному секторі найбільш пошкоджено 228 будинків. Пошкоджено 14 об’єктів соціальної сфери.

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