На арсеналі у Балаклії сталася пожежа: гасять танками
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На території колишнього військового сховища у Балаклії Харківської області сьогодні внаслідок загорання сухої трави розпочалася пожежа, тривають заходи з її локалізації. Про це УНН повідомили у прес-службі Генштабу ЗСУ.
"Сьогодні, 3 травня, о 13:35, внаслідок загорання сухої трави на колишній технічній території 65 арсеналу, що у Балаклії на Харківщині, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної надзвичайної події, розпочалась пожежа", - повідомили у Генштабі.
У відомстві повідомили, що до локалізації пожежі "залучено два пожежні танки та інженерна машина розгородження".
"Особовий склад, який залучався до робіт з розмінування у складі - евакуйовано. Військовослужбовцями, спільно з ДСНС, вживаються всі заходи для убезпечення місцевих мешканців", - додали у Генштабі.
Нагадаємо, раніше очевидці повідомили про можливу пожежу на території військових складів у Балаклії.
Це вже не перша пожежа на складах у Балаклії. У ніч на 23 березня 2017 року на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.
Внаслідок надзвичайної ситуації в Балаклії було зруйновано та пошкоджено 392 об’єкти. У багатоквартирному житловому секторі пошкоджено 117 будинків. У приватному секторі найбільш пошкоджено 228 будинків. Пошкоджено 14 об’єктів соціальної сфери.