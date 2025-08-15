На Аляске российских пилотов и журналистов разместили в бывшем «ковидном» госпитале

российских пилотов и журналистов во время визита главы кремля владимира путина на Аляску поселили в помещении бывшего "ковидного" госпиталя. Спальные места там огорожены только шторами, а питание и санитарные условия ограничены, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

В сети распространяются видео и описания условий проживания пилотов летного отряда президента россии и российских журналистов, прилетевших на Аляску освещать встречу путина и Дональда Трампа.

Как указано, "из-за высокого туристического сезона и наплыва гостей в Анкоридже и усиленных мер безопасности" пилотов и журналистов кремлевского пула поселили на стадионе спортивного комплекса местного университета.

Ранее это помещение использовали как "ковидный" госпиталь, а сейчас его переоборудовали во временный пункт размещения. Спальные места отделены только шторами. Мужчин и женщин, как сообщают росСМИ, поселили в одном секторе на раскладушках, которые, по словам одного из корреспондентов, "напоминают носилки".

"Дополнительные полотенца и туалетную бумагу выдали в больших коробках. На объекте нет организованного питания, только питьевая вода из фонтанчиков. Чтобы почистить зубы, приходится занимать очередь", - говорится в публикации.

Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина