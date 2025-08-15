$41.450.06
Ексклюзив
09:59 • 5290 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 12723 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34 • 15576 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 51784 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 88680 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 49355 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 176547 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 199162 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 96133 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 95389 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
На Алясці російських пілотів і журналістів розмістили в колишньому "ковідному" шпиталі

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Пілотів та журналістів кремлівського пулу, що прибули на Аляску для висвітлення зустрічі Путіна і Трампа, розмістили в колишньому ковідному шпиталі. Умови проживання обмежені: спальні місця відокремлені шторами, відсутнє організоване харчування.

На Алясці російських пілотів і журналістів розмістили в колишньому "ковідному" шпиталі

російських пілотів і журналістів під час візиту глави кремля володимира путіна на Аляску поселили в приміщенні колишнього "ковідного" шпиталю. Спальні місця там обгороджені лише шторами, а харчування та санітарні умови обмежені, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

У мережі ширяться відео та описи умов проживання пілотів льотного загону президента росії та російських журналістів, які прилетіли на Аляску висвітлювати зустріч путіна та Дональда Трампа.

Як вказано, "через високий туристичний сезон та наплив гостей в Анкориджі та посилені заходи безпеки" пілотів і журналістів кремлівського пулу поселили на стадіоні спортивного комплексу місцевого університету.

Раніше це приміщення використовували як "ковідний" шпиталь, а зараз його переобладнали на тимчасовий пункт розміщення. Спальні місця відокремлені лише шторами. Чоловіків і жінок, як повідомляють росЗМІ, поселили в одному секторі на розкладачках, які, за словами одного з кореспондентів, "нагадують ноші".

"Додаткові рушники та туалетний папір видали у великих коробках. На об'єкті немає організованого харчування, лише питна вода із фонтанчиків. Щоб почистити зуби, доводиться займати чергу", - ідеться в публікації.

Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна 15.08.25, 12:48 • 12724 перегляди

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Дональд Трамп