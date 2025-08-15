На Алясці російських пілотів і журналістів розмістили в колишньому "ковідному" шпиталі
Київ • УНН
Пілотів та журналістів кремлівського пулу, що прибули на Аляску для висвітлення зустрічі Путіна і Трампа, розмістили в колишньому ковідному шпиталі. Умови проживання обмежені: спальні місця відокремлені шторами, відсутнє організоване харчування.
російських пілотів і журналістів під час візиту глави кремля володимира путіна на Аляску поселили в приміщенні колишнього "ковідного" шпиталю. Спальні місця там обгороджені лише шторами, а харчування та санітарні умови обмежені, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
Деталі
У мережі ширяться відео та описи умов проживання пілотів льотного загону президента росії та російських журналістів, які прилетіли на Аляску висвітлювати зустріч путіна та Дональда Трампа.
Як вказано, "через високий туристичний сезон та наплив гостей в Анкориджі та посилені заходи безпеки" пілотів і журналістів кремлівського пулу поселили на стадіоні спортивного комплексу місцевого університету.
Раніше це приміщення використовували як "ковідний" шпиталь, а зараз його переобладнали на тимчасовий пункт розміщення. Спальні місця відокремлені лише шторами. Чоловіків і жінок, як повідомляють росЗМІ, поселили в одному секторі на розкладачках, які, за словами одного з кореспондентів, "нагадують ноші".
"Додаткові рушники та туалетний папір видали у великих коробках. На об'єкті немає організованого харчування, лише питна вода із фонтанчиків. Щоб почистити зуби, доводиться займати чергу", - ідеться в публікації.
