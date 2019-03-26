На админчерте с Крымом задержан боевик

"Вчера с временно оккупированной территории АР Крым к контрольному пункту "Чонгар" прибыл гражданин Украины, уроженец Кировоградской области, который проживал в Крыму. В ходе проведения по данному лицу фильтрационных мероприятий сотрудники оперативных подразделений Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы, сотрудники СБУ и Национальной полиции АР Крым и г. Севастополь установили, что данный гражданин в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях на территории так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

Он рассказал, что к 2014 году он с семьей проживал на территории РФ, откуда возвращался в Украину через уже закрый в то время пункт пропуска "Успенка".

"Во время одного из таких пересечений государственной границы он был завербован представителями спецслужб Российской Федерации для участия в военных действиях на территории Украины в "армии "так называемой" ДНР". После распределения попал в батальон Русской православной армии, где ему дали позывной "Домовой", - добавили пограничники.

Во время одного из увольнений решил не возвращаться к так называемой "ДНР". Во время пребывания на неподконтрольной территории Украины мужчина неоднократно встречался с военными спецподразделениями РФ, которые выполняли разного рода диверсии против подразделений ВСУ.

В настоящее время задержанное лицо передано представителям Национальной полиции АР Крым и г. Севастополь.

Напомним, Госпогранслужба Украины зафиксировала 59 случаев направления в подконтрольную украинскому правительству территорию с временно оккупированных территорий завербованных российскими спецслужбами граждан Украины для возможного привлечения их к дестабилизации ситуации в государстве во время предвыборной кампании и выборов Президента Украины.

