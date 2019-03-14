З початку року виявили 59 завербованих російськими спецслужбами українців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Держприкордонслужба України зафіксувала 59 випадків направлення до підконтрольної українському урядові території з тимчасово окупованих територій завербованих російськими спецслужбами громадян України для можливого залучення їх до дестабілізації ситуації у державі під час передвиборчої кампанії та виборів Президента України. Про це на брифінгу про заходи щодо посилення системи охорони кордону під час проведення виборів заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає кореспондент УНН.
"Останнім часом почастішали випадки направлення до нас з тимчасово окупованих територій завербованих російськими спецслужбами громадян України для можливого залучення їх до дестабілізації ситуації у державі під час передвиборчої кампанії та безпосередньо виборів Президента України", - сказав речник ДПСУ.
Він зазначив, що подібний випадок відбувся сьогодні вночі, коли прикордонники спільно з Національною поліцією виявили жителя Херсонщини, який намагався перетнути адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом у бік материкової частини України.
За словами Слободяна, у 2014 році цей громадянин брав активну участь у бойових діях проти Збройних сил України у складі батальону "Зоря" незаконних збройних формувань на Луганщині та мав позивний "Коса", нагороджений там "відзнакою", а ще раніше був завербований на території РФ, куди його виманили під приводом працевлаштування на нібито нескладну роботу.
"Загалом з початку 2019 року вже виявлено 59 таких осіб. Стосовно цих випадків до органів досудового розслідування направлено 39 повідомлень про виявлені кримінальні порушення за ознаками вчинення злочину, передбаченого статтею 260 Кримінального кодексу України – створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань", - заявив помічник голови ДПСУ.
Нагадаємо, в Україну не пустили росіянина-журналіста з канадської телекомпанії.