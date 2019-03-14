З початку року виявили 59 завербованих російськими спецслужбами українців

КИЇВ. 14 березня. УНН. Держприкордонслужба України зафіксувала 59 випадків направлення до підконтрольної українському урядові території з тимчасово окупованих територій завербованих російськими спецслужбами громадян України для можливого залучення їх до дестабілізації ситуації у державі під час передвиборчої кампанії та виборів Президента України. Про це на брифінгу про заходи щодо посилення системи охорони кордону під час проведення виборів заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає кореспондент УНН.