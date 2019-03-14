В Україну не пустили росіянина-журналіста з канадської телекомпанії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Українські прикордонники не пропустили через кордон одного акредитованого на вибори президента журналіста – громадянина Російської Федерації, який представляв одну з канадських телекомпаній. Про це під час брифінгу про заходи щодо посилення системи охорони кордону під час проведення виборів заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає кореспондент УНН.
"З моменту активізації в’їзду акредитованих журналістів прикордонники не пропустили через кордон одного журналіста – громадянина Російської Федерації, який представляв одну з канадських телекомпаній та свого часу порушив порядок в’їзду до тимчасово окупованого Криму", - сказав речник ДПСУ.
Усього, з його слів, за списками ЦВК очікується прибуття понад 800 представників ЗМІ. Станом на ранок 14 березня в Україні вже перебуває майже 60 представників іноземних ЗМІ, додав Слободян.
Вибори Президента України відбудуться 31 березня.