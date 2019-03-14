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В Украину не пустили россиянина-журналиста из канадской телекомпании

Киев • УНН

 • 10971 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Украинские пограничники не пропустили через границу одного аккредитованного на выборы президента журналиста - гражданина Российской Федерации, который представлял одну из канадских телекомпаний. Об этом во время брифинга о мерах по усилению системы охраны границы во время проведения выборов заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает корреспондент УНН.

В Украину не пустили россиянина-журналиста из канадской телекомпании

"С момента активизации въезда аккредитованных журналистов пограничники не пропустили через границу одного журналиста - гражданина Российской Федерации, который представлял одну из канадских телекомпаний и в свое время нарушил порядок въезда в временно оккупированный Крым", - сказал представитель ГПСУ.

Всего, по его словам, по спискам ЦИК ожидается прибытие более 800 представителей СМИ. По состоянию на утро 14 марта в Украине уже находится почти 60 представителей иностранных СМИ, добавил Слободян.

Выборы Президента Украины состоятся 31 марта.

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