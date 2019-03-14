С начала года выявили 59 завербованных российскими спецслужбами украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Госпогранслужба Украины зафиксировала 59 случаев направления на подконтрольную украинскому правительству территорию с временно оккупированных территорий завербованных российскими спецслужбами граждан Украины для возможного привлечения их к дестабилизации ситуации в государстве во время предвыборной кампании и выборов Президента Украины. Об этом на брифинге о мерах по усилению системы охраны границы во время проведения выборов заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает корреспондент УНН.
"В последнее время участились случаи направления к нам с временно оккупированных территорий завербованных российскими спецслужбами граждан Украины для возможного привлечения их к дестабилизации ситуации в государстве во время предвыборной кампании и непосредственно выборов Президента Украины", - сказал представитель ГПСУ.
Он отметил, что подобный случай произошел сегодня ночью, когда пограничники совместно с Национальной полицией обнаружили жителя Херсонской области, который пытался пересечь админчерту с временно оккупированным Крымом в сторону материковой части Украины.
По словам Слободяна, в 2014 году этот гражданин принимал активное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в составе батальона "Заря" незаконных вооруженных формирований в Луганской области и имел позывной "Коса", награжден там "отличием", а еще раньше был завербован на территории РФ, куда его выманили под предлогом трудоустройства на якобы несложную работу.
"Всего с начала 2019 года уже выявлено 59 таких лиц. Относительно этих случаев в органы предварительного расследования направлено 39 сообщений о выявленных уголовных нарушениях по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины - создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", - заявил помощник главы ГПСУ.
Напомним, в Украину не пустили россиянина-журналиста из канадской телекомпании.