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Бойовик намагався потрапити з Криму до України поза КПВВ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні вночі прикордонники виявили чоловіка, який намагався перетнути адмінмежу із тимчасово окупованим Кримом поза КПВВ в бік материкової України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає УНН.

Бойовик намагався потрапити з Криму до України поза КПВВ

“Даний чоловік 1992 року народження у 2014 році брав активну участь у бойових діях проти ЗС України у складі батальйону „Зоря“ незаконних військових формувань та мав позивний „Коса“. Був поранений та нагороджений фейковою відзнакою. Ще раніше завербований був на території РФ, куди його виманили під приводом працевлаштування на нібито „нескладну“ роботу”, — написав Слободян.

Він додав, що це — звичайна схема залучення спецслужбами Росії до лав незаконних військових формувань.Проте як зазвичай із заробітками не склалося.

“В цілому насторожує тенденція, що останнім часом почастішали випадки направлення на мирну частину України з тимчасово окупованих територій завербованих російськими спецслужбами громадян України”, — додав він.

Нагадаємо, 12 березня, на одному з блокпостів в зоні проведення ООС затримано бойовика.

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