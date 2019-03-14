Боевик пытался попасть из Крыма в Украину в обход КПВВ

"Данный человек 1992 года рождения в 2014 году принимал активное участие в боевых действиях против ВС Украины в составе батальона "Заря" незаконных военных формирований и имел позывной "Коса". Был ранен и награжден фейковых отличием. Еще раньше завербован был на территории РФ, куда его выманили под предлогом трудоустройства на якобы "несложную" работу", - написал Слободян.

Он добавил, что это - обычная схема привлечения спецслужбами России в ряды незаконных военных формирований. Но как обычно с заработками не сложилось.

"В целом настораживает тенденция, что в последнее время участились случаи направления на мирную часть Украины с временно оккупированных территорий завербованных российскими спецслужбами граждан Украины", - добавил он.

Напомним, 12 марта, на одном из блокпостов в зоне проведения ООС задержан боевик.



