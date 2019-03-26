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На адмінмежі з Кримом затримано бойовика

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Вчора, 25 березня, на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом на контрольному пункті “Чонгар” було затримано бойовика з батальйону Руської православної армії з позивним “Домовий”. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.

На адмінмежі з Кримом затримано бойовика

“Вчора з тимчасово окупованої території АР Крим до контрольного пункту “Чонгар” прибув громадянин України, уродженець Кіровоградщини, який проживав у Криму. В ході проведення щодо даної особи фільтраційних заходів співробітники оперативних підрозділів Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби, співробітники СБУ та Національної поліції АР Крим та м. Севастополь встановили, що даний громадянин у 2014 році брав участь у незаконних збройних формуваннях на території так званої “ДНР”, — йдеться у повідомленні.

Він розповів, що до 2014 року він з сім’єю проживав на території РФ, звідки повертався в Україну через вже закритий на той час пункт пропуску “Успенка”.

“Під час одного з таких перетинів державного кордону він був завербований представниками спецслужб Російської Федерації для участі у військових діях на території України в “армії” так званої “ДНР”. Після розподілення потрапив до батальйону Руської православної армії, де йому дали позивний “Домовой”, — додали прикордонники.

Під час одного зі звільнень вирішив не повертатись до так званої “ДНР”. Під час перебування на непідконтрольній території України чоловік неодноразово зустрічався з військовими спецпідрозділів РФ, які виконували різного роду диверсії проти підрозділів ЗСУ.

На даний час затриману особу передано представникам Національної поліції АР Крим та м. Севастополь.

Нагадаємо, Держприкордонслужба України зафіксувала 59 випадків направлення до підконтрольної українському урядові території з тимчасово окупованих територій завербованих російськими спецслужбами громадян України для можливого залучення їх до дестабілізації ситуації у державі під час передвиборчої кампанії та виборів Президента України.

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