На админгранице с Крымом СБУ разоблачила на взятке инспектора таможенной службы

В СБУ заявляют, что оперативники задокументировали факт получения таможенником денег при исполнении служебных обязанностей.

“Правоохранители установили, что старший смены таможенного поста требовал пятнадцать тысяч российских рублей за содействие в беспрепятственном перемещении с временно аннексированного Крыма незадекларированной валюты. Оперативники спецслужбы задокументировали факт получения таможенником денег при исполнении служебных обязанностей. Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, экс-боец АТО с Николаевщины хранил дома склад боеприпасов.