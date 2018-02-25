На админгранице с Крымом СБУ разоблачила на взятке инспектора таможенной службы

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61334 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74056 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76883 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106723 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100240 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104488 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111480 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117070 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122766 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134271 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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На админгранице с Крымом СБУ разоблачила на взятке инспектора таможенной службы

На админгранице с Крымом СБУ разоблачила на взятке инспектора таможенной службы

Киев  •  УНН

 • 12773 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сотрудники Главного управления СБУ в АР Крым разоблачили на взятке старшего государственного инспектора таможенной службы Херсонской таможни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

В СБУ заявляют, что оперативники задокументировали факт получения таможенником денег при исполнении служебных обязанностей.

“Правоохранители установили, что старший смены таможенного поста требовал пятнадцать тысяч российских рублей за содействие в беспрепятственном перемещении с временно аннексированного Крыма незадекларированной валюты. Оперативники спецслужбы задокументировали факт получения таможенником денег при исполнении служебных обязанностей. Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, экс-боец АТО с Николаевщины хранил дома склад боеприпасов.

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