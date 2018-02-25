На админгранице с Крымом СБУ разоблачила на взятке инспектора таможенной службы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сотрудники Главного управления СБУ в АР Крым разоблачили на взятке старшего государственного инспектора таможенной службы Херсонской таможни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
В СБУ заявляют, что оперативники задокументировали факт получения таможенником денег при исполнении служебных обязанностей.
“Правоохранители установили, что старший смены таможенного поста требовал пятнадцать тысяч российских рублей за содействие в беспрепятственном перемещении с временно аннексированного Крыма незадекларированной валюты. Оперативники спецслужбы задокументировали факт получения таможенником денег при исполнении служебных обязанностей. Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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