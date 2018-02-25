На адмінкордоні з Кримом СБУ викрила на хабарі інспектора митної служби
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Співробітники Головного управління СБУ в АР Крим викрили на хабарі старшого державного інспектора митної служби Херсонської митниці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.
У СБУ заявляють, що оперативники задокументували факт отримання митником грошей під час виконання службових обов’язків.
“Правоохоронці встановили, що старший зміни митного поста вимагав п’ятнадцять тисяч російських рублів за сприяння у безперешкодному переміщенні з тимчасово анексованого Криму незадекларованої валюти. Оперативники спецслужби задокументували факт отримання митником грошей під час виконання службових обов’язків. Співробітники СБ України затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, екс-боєць АТО з Миколаївщини зберігав вдома склад боєприпасів.