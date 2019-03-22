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На 11 лет осужден мужчина, который из ревности убил и расчленил своего товарища

Киев • УНН

 • 10567 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Хмельницкой области осужден 40-летний житель области, который из ревности перерезал горло, а затем расчленил и выбросил в пруд тело своего товарища. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой области.

На 11 лет осужден мужчина, который из ревности убил и расчленил своего товарища

"В результате проведенного по процессуальному руководству местной прокуратуры, следственным отделом Старосинявского отделения Староконстантиновского отдела Главного управления Национальной полиции в области досудебного расследования установлено, что в декабре 2015 года в с. Иванковцы Старосинявского района во время совместного распития алкогольных напитков между мужчинами на почве ревности возник спор. Тогда злоумышленник нанес потерпевшему множественные удары металлической кочергой, а затем перерезал горло хозяйственным ножом", - говорится в сообщении.

Пытаясь избежать ответственности за совершенное преступление, убийца расчленил тело умершего и частями выбросил в сельский пруд и закопал рядом.

В суде полностью доказана виновность указанного лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (убийство).

Приговором Хмельницкого горрайонного суда осужденному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве задержали иностранца который нанес ножевое ранение в живот своему товарищу. Последний скончался в больнице.

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