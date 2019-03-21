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У Києві затримали іноземця, який вбив товариша

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У Києві затримали іноземця який, завдав ножове поранення в живіт своєму товаришу. Останній помер в лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу поліції Києва.

У Києві затримали іноземця, який вбив товариша

“На спецлінію 102 від лікарів надійшло повідомлення про те, що до медичного закладу зі столичного Гідропарку невідомий привіз 53-річного чоловіка з колото-різаним пораненням живота. Пацієнта терміново доставили у реанімаційне відділення, де він згодом помер”, — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що у кафе на території парку чоловіки розпивали алкогольні напої, коли між ними виник конфлікт. На вулиці під час з’ясування відносин почалася штовханина, внаслідок якої один з учасників дістав ніж і вдарив ним у живіт опонента.

“Товариш привіз пораненого до лікарні, а сам втік. (Поліція — ред) опитали працівників кафе та встановили усіх відвідувачів закладу, що допомогло... вийти на підозрюваного. Уже через кілька годин ми встановили, що до загибелі чоловіка причетний 40-річний безробітний уродженець іншої держави. З’ясувалося, що він переховувався в Київській області у свого товариша, щоби уникнути затримання”, — зазначається в повідомленні

Іноземця, який на даний час перебуває під слідством у Печерському управлінні поліції за грабіж, затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом слідчим Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

“Фігуранту оголошено про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі”, — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, у Києві у квартирі зарізали учасника АТО.

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