В Киеве задержали иностранца, который убил товарища

“На спецлинию 102 от врачей поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение из столичного Гидропарка неизвестный привез 53-летнего мужчину с колото-резаным ранением живота. Пациента срочно доставили в реанимационное отделение, где он впоследствии скончался”, — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в кафе на территории парка мужчины распивали алкогольные напитки, когда между ними возник конфликт. На улице во время выяснения отношений началась толкотня, в результате которой один из участников достал нож и ударил им в живот оппонента.

“Товарищ привез раненого в больницу, а сам убежал. (Полиция — ред) опросили работников кафе и установили всех посетителей заведения, что помогло... выйти на подозреваемого. Уже через несколько часов мы установили, что к гибели мужчины причастен 40-летний безработный уроженец другого государства. Выяснилось, что он скрывался в Киевской области у своего товарища, чтобы избежать задержания”, — отмечается в сообщении

Иностранца, который в настоящее время находится под следствием в Печерском управлении полиции за грабеж, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следственным Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

“Фигуранту объявлено о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в квартире зарезали участника АТО.