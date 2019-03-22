На 11 років засуджено чоловіка, який через ревнощі вбив та розчленив свого товариша
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На Хмельниччині засуджено 40-річного мешканця області, який через ревнощі перерізав горло, а згодом розчленив та викинув у ставок тіло свого товариша. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Хмельницької області.
“У результаті проведеного, за процесуального керівництва місцевої прокуратури, слідчим відділом Старосинявського відділення Старокостянтинівського відділу Головного управління Національної поліції в області досудового розслідування встановлено, що у грудні 2015 року в с. Іванківці Старосинявського району під час спільного розпивання алкогольних напоїв між чоловіками на ґрунті ревнощів виникла суперечка. Тоді зловмисник наніс потерпілому численні удари металевою кочергою, а потім перерізав горло господарським ножем”, — йдеться у повідомленні.
Намагаючись уникнути відповідальності за вчинений злочин, вбивця розчленив тіло померлого та частинами викинув у сільський ставок та закопав поряд.
В суді повністю доведено винуватість вказаної особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство).
Вироком Хмельницького міськрайонного суду засудженому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві затримали іноземця який, завдав ножове поранення в живіт своєму товаришу. Останній помер в лікарні.