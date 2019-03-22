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На 11 років засуджено чоловіка, який через ревнощі вбив та розчленив свого товариша

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. На Хмельниччині засуджено 40-річного мешканця області, який через ревнощі перерізав горло, а згодом розчленив та викинув у ставок тіло свого товариша. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Хмельницької області.

На 11 років засуджено чоловіка, який через ревнощі вбив та розчленив свого товариша

“У результаті проведеного, за процесуального керівництва місцевої прокуратури, слідчим відділом Старосинявського відділення Старокостянтинівського відділу Головного управління Національної поліції в області досудового розслідування встановлено, що у грудні 2015 року в с. Іванківці Старосинявського району під час спільного розпивання алкогольних напоїв між чоловіками на ґрунті ревнощів виникла суперечка. Тоді зловмисник наніс потерпілому численні удари металевою кочергою, а потім перерізав горло господарським ножем”, — йдеться у повідомленні.

Намагаючись уникнути відповідальності за вчинений злочин, вбивця розчленив тіло померлого та частинами викинув у сільський ставок та закопав поряд.

В суді повністю доведено винуватість вказаної особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство).

Вироком Хмельницького міськрайонного суду засудженому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві затримали іноземця який, завдав ножове поранення в живіт своєму товаришу. Останній помер в лікарні.

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