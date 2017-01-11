Н.Савченко откорректировала списки пленных на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Народный депутат Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook откорректированные списки украинских пленных и задержанных в Украине российских военных, передает УНН.
"Скорректированные списки, благодаря совместной работе с вами, за 10 января (2017). То, что успели обработать. Проверяйте", - написала она.
В списках, по ее словам, голубым цветом обозначены освобожденные лица, красным - погибшие, оранжевым - россияне, которых ищет "ДНР", желтым - россияне, которых ищет "ЛНР".
Напомним, 10 января народный депутат Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев, содержащихся на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хочет получить руководство "ДНР/ЛНР".
В Службе безопасности Украины заявили, что обнародованные списки заложников не является корректными и будут реагировать на их публикацию.