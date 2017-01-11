Н.Савченко відкоригувала списки полонених на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Народний депутат Надія Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook відкориговані списки українських полонених та затриманих в Україні російських військових, передає УНН.
“Скореговані списки, завдяки спільній роботі з вами, за 10 січня (2017). Те, що встигли опрацювати. Перевіряйте”, — написала вона.
У списках, за її словами, блакитним кольором позначені звільнені особи, червоним — загиблі, помаранчевим — росіяни, яких шукає “ДНР”, жовтим — росіяни, яких шукає “ЛНР”.
Нагадаємо, 10 січня народний депутат Надія Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хоче отримати керівництво “ДНР/ЛНР”.
У Службі безпеки України заявили, що оприлюднені списки заручників не є коректними і реагуватимуть їхнє опублікування.